Церемония прощания с папой Франциском пройдет с существенными изменениями традиционного ритуала. Впервые за несколько столетий понтифика похоронят не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Похороны папы Франциска, скончавшегося вчера, будут отличаться от церемоний его предшественников. Сам понтифик ранее называл традиционный ритуал "излишне перегруженным" и внес в него ряд упрощений. Главное изменение – место захоронения: впервые за несколько веков папу похоронят за пределами Ватикана.

Франциск выбрал для своего упокоения базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме, где часто молился перед зарубежными поездками. Это решение нарушает многовековую традицию погребения понтификов в гротах собора Святого Петра. Последним папой, похороненным в Санта-Мария-Маджоре, был Климент IX в XVII веке.

Церемония также пройдет в упрощенном формате: не будет традиционного выставления тела на катафалке, отменили ритуал закрытия гроба. Тело предадут земле в простом деревянном гробу вместо традиционного тройного. Количество бдений сократили с двух до одного. Несмотря на изменения, основные элементы обряда – бдение, отпевание и погребение – сохранятся.