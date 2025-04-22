Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в правила призыва на срочную службу. Этот документ освободит от военной обязанности определенные категории граждан.
Согласно новому закону, освобождение от призыва касается граждан, участвовавших в боевых действиях в составе добровольческих формирований. Это относится к тем, кто не менее шести месяцев выполнял задачи в контртеррористических операциях или находился за пределами страны. Таким образом, добровольцы, состоящие в подразделениях Минобороны, получают возможность избежать призыва на срочную службу.
Кроме того, отдельные положения закона касаются граждан, которые служили в вооруженных силах Донецкой и Луганской народных республик. Освобождение касается тех, кто не состоит в запасе и с 11 мая 2014 года не менее полугода принимал участие в боевых действиях.
Закон также предоставляет отсрочку от призыва на период службы в добровольческих формированиях.