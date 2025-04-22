Россия сохраняет открытость к культурному и гуманитарному сотрудничеству с США, несмотря на политические разногласия. Об этом заявил представитель МИД РФ Александр Алимов, подчеркнув прагматичный подход Москвы к международным отношениям.

Директор департамента МИД России Александр Алимов 21 апреля сделал заявление о сохранении культурных связей между Россией и США. Он подчеркнул, что Москва не вводила ограничений на взаимодействие с американскими деятелями культуры, науки и спорта, несмотря на сложную политическую ситуацию.

По словам дипломата, Россия готова работать в гуманитарной сфере даже с теми странами, чьи правительства придерживаются недружественной политики, если есть взаимная заинтересованность. Это касается и отношений с Соединёнными Штатами.

Алимов призвал к спокойному восприятию текущего этапа переговоров между странами, без излишней эмоциональности. Россия ведёт диалог, полностью учитывая национальные интересы. При этом развитие отношений с США не означает отказа от сотрудничества с другими странами.

Заявление прозвучало после сообщения СВР России от 16 апреля о важности российско-американского взаимодействия для предотвращения глобального конфликта и противодействия возможным провокациям.