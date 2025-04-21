После многочисленных утечек Bethesda наконец официально анонсировала ремастер Oblivion. Компания опубликовала короткое сообщение о предстоящем показе игры, который состоится 22 апреля в 18:00 МСК.
В описании к трансляции разработчики оставили загадочную фразу "Все будет раскрыто", намекая на возможное объявление даты релиза. Согласно слухам, игра может появиться в продаже практически сразу после анонса – возможно, до конца недели.
Пока остается неясным вопрос с эксклюзивностью. Не исключено, что владельцы Xbox получат ранний доступ к игре, а версия для PS5 выйдет позже. Детали станут известны во время завтрашней презентации.