В Японии с помощью беспилотников научились "притягивать" молнии для защиты городов. Технология позволяет не только защищать объекты от ударов, но и потенциально использовать энергию молний.

Специалисты NTT Corporation совместно с Fujitsu разработали систему, позволяющую дронам вызывать и перенаправлять молнии. В основе технологии лежит метод создания колебаний в электрическом поле, притягивающих разряды к беспилотнику.

Ключевым элементом системы стала специальная клетка, защищающая дрон от разрушения при ударе. Конструкция выдерживает разряды силой до 150 кА – это в пять раз мощнее средней природной молнии. Во время испытаний в префектуре Симанэ дрон на высоте 300 метров успешно привлек и пережил удар молнии, оставаясь в рабочем состоянии.

NTT видит мир, в котором беспилотники будут использоваться для защиты городов от молний и хранения энергии молний

Технология решает две задачи: защиту инфраструктуры и потенциальное использование энергии молний. В Японии, где ежегодный ущерб от гроз оценивается в 1 миллиард долларов, такая разработка особенно актуальна. В перспективе сети дронов могут развернуть вокруг городов и важных объектов.