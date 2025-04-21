Компания Sollers показала дизайн нового внедорожника, который будет производиться на мощностях Ульяновского автозавода. Модель создана на базе китайского пикапа JAC и займет нишу между Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport.

Группа Sollers раскрыла детали о готовящемся к производству внедорожнике. Презентация стилевого макета состоялась в Китае, поскольку за основу взята платформа пикапа JAC. Разработкой занимаются китайские инженеры при участии российских специалистов.

Производство планируют запустить в конце 2025 – начале 2026 года на заводе в Ульяновске. Модель получит российский двигатель и коробку передач, локализованные кузовные детали и элементы интерьера. Инвестиции в проект превышают 4 миллиарда рублей.

Новый внедорожник будет конкурировать с Toyota Fortuner, Ford Everest и другими моделями этого класса. Особое внимание уделят системам безопасности и проходимости.