Geely отмечает производственный юбилей — с конвейера сошел 4-миллионный Emgrand. Эта линейка стала первой среди китайских бензиновых седанов, преодолевшей рубеж в миллион проданных машин.

Geely официально объявила о производстве 4-миллионного экземпляра Emgrand. Эта модель установила несколько отраслевых рекордов: первый китайский бензиновый седан, достигший миллиона продаж, и единственный, девять лет подряд входивший в топ-10 самых популярных седанов Поднебесной.

Нынешнее поколение Emgrand дебютировало в июле 2023 года.

Габариты автомобиля составляют 4638x1820x1460 мм, а колесная база — 2650 мм. Он оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем (BHE15-AFD) с максимальной мощностью 93 кВт и максимальным крутящим моментом 152 Нм.

Автомобиль оснащен 12,3-дюймовым центральным дисплеем управления и 12,3-дюймовым ЖК-дисплеем, оснащен операционной системой Galaxy OS, поддерживает панорамное изображение, круиз-контроль, задний парковочный радар, автоматическую парковку и помощь при трогании на подъеме, открывающийся люк на крыше, электрическую регулировку/обогрев наружных зеркал заднего вида и т. д.