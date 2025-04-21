Китайский автопроизводитель GAC Aion раскрыл планы по презентации новых моделей на Шанхайском автосалоне. Главной новинкой станет электромобиль с автономным управлением L4 уровня, созданный совместно с Didi.

На предстоящем автосалоне в Шанхае GAC Aion покажет обновленную линейку электромобилей, включая три глобальные модели: Ultra Aion UT, Aion Tyrannosaurus Rex и модную версию Aion RT. Главной инновацией станет совместная разработка с Didi – автомобиля с автономным управлением L4 уровня.

В основе новой модели лежит платформа Didi, оснащённая 33 сенсорами, среди которых есть лидары, 4D-радары и инфракрасные камеры. Эта система позволяет осуществлять круговой обзор и распознавать объекты в любых условиях.

Для обработки данных используется высокопроизводительный вычислительный блок, способный выполнять более 2000 операций в секунду.

Серийное производство роботакси планируют начать в конце 2025 года. Автомобиль получит многоуровневую систему безопасности, разработанную совместно инженерами GAC Aion и Didi.