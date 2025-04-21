Китайский космический стартап InfinAstro привлек десятки миллионов юаней для разработки орбитальных транспортных систем. Компания планирует сократить стоимость и время вывода спутников на орбиту.

Китайская компания InfinAstro, специализирующаяся на орбитальной логистике, объявила о привлечении финансирования для развития своих технологий. Инвестиции помогут ускорить создание многоразовых космических аппаратов, способных доставлять спутники на разные орбиты.

InfinAstro, также известная как Beijing Infinity Aerospace Technology, получила десятки миллионов юаней (примерно $3–13 млн). Сделку возглавили Unity Ventures и InnoAngel Fund. Собранные средства направят на разработку серии орбитальных аппаратов, которые компания называет "космическими автобусами".

Стартап отмечает, что мировой рынок орбитальных транспортных услуг растет. Такие компании, как американская Impulse Space, уже предлагают решения для "последней мили" в космосе — доставку спутников на нужные орбиты после отделения от ракеты-носителя. По прогнозам аналитиков, к 2031 году может потребоваться около 120 подобных аппаратов.

Разрабатываемый InfinAstro "космический автобус" должен снизить стоимость вывода спутников на 66%, а сам процесс вывода ускорить на 85%. Система сможет работать на высотах от 200 до 36 000 км, размещая несколько аппаратов на разных орбитах. В будущем компания планирует предлагать услуги по продлению срока службы спутников и даже доставке грузов к Луне и Марсу.

1 апреля InfinAstro успешно провела наземные испытания двигательной системы своего аппарата Space Bus IH-1. Однако точные сроки орбитальных тестов пока не раскрываются.

Основатель компании Ли Цзянь заявил, что новые инвестиции ускорят создание первого прототипа. По его словам, технология поможет заполнить пробел в коммерческих космических услугах Китая.

Команда InfinAstro состоит в основном из бывших сотрудников CASC — государственной корпорации, отвечающей за космическую программу Китая. Появление таких стартапов свидетельствует о растущей роли частного сектора в китайской космической отрасли.