В условиях нехватки кадров российские компании начали пересматривать свои взгляды на возрастных сотрудников. Это изменение может помочь в решении кадровых вопросов, но требует комплексного подхода.

На фоне кадрового дефицита в России компании начали активно привлекать возрастных сотрудников, что свидетельствует о значительных изменениях на рынке труда. Увеличение интереса к работникам старшего возраста может стать одним из решений для преодоления нехватки кадров.

По данным исследования, проведенного Atsearch Group, 42% российских компаний назвали текучесть кадров самым серьезным вызовом. Ранее многие работодатели пытались решить проблему нехватки работников через «истеричный найм», что приводило к перегреву рынка зарплат. Теперь компании ориентируются на долгосрочные стратегии и удержание ценных специалистов.

Компании разрабатывают программы по удержанию кадров, которые включают исследование удовлетворенности и exit-интервью. Это позволяет понять, что не устраивает сотрудников и какие меры могут повысить их лояльность. Например, некоторые компании предлагают компенсацию процентов по ипотеке или частичную оплату обучения детей.

Согласно статистике, в 2024 году количество приглашений на собеседования для соискателей старше 40 лет увеличилось в два раза. Кандидаты в возрасте от 41 до 50 лет получили 28,4 миллиона приглашений, что на 92% больше, чем в 2023 году. Это связано с тем, что компании расширяют свои критерии при подборе кадров, отказываясь от предвзятости.

Возрастные работники востребованы в сферах, требующих опыта и знаний, таких как менеджмент, бухгалтерия и строительство. Они обладают высокой дисциплиной и хорошими профессиональными навыками, что делает их ценными для работодателей.

Тем не менее, у старшего поколения могут возникать сложности с новыми технологиями. Эксперты отмечают, что уровень компьютерной грамотности у возрастных сотрудников часто ниже, чем у молодежи, что может затруднить внедрение инноваций. Это требует от работодателей дополнительных усилий для обучения и адаптации старших работников к новым условиям.

В компаниях, таких как «Технониколь», уже несколько лет активно нанимают возрастных специалистов, понимая, что это решение помогает закрыть кадровые пробелы. Директор по персоналу Екатерина Сорокина подчеркивает, что представители поколения 50+ проявляют высокую продуктивность и ответственность.

В логистической отрасли также наблюдается растущий интерес к возрастным сотрудникам. В компании «Байкал-Сервис ТК» средний возраст водителей грузового транспорта составляет 50 лет и старше. Это связано с дефицитом кадров и отсутствием интереса молодежи к данной профессии. Работодатели вынуждены учитывать потребности возрастных сотрудников, обеспечивая комфортные условия труда и контроль за состоянием здоровья.

Вероятно, изменения в подходе к найму возрастных сотрудников могут помочь российским компаниям решить кадровые проблемы. Однако для успешной реализации этой стратегии необходимо учитывать особенности и потребности старшего поколения, чтобы создать для них комфортные условия работы.