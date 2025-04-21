Эксперты считают, что вступление Канады в Европейский Союз не является нереальной идеей. Несмотря на юридические ограничения, у двух сторон много общего.

Вопрос о возможности вступления Канады в Европейский Союз вызывает интерес среди разного рода экспертов. Издание Politico сообщает, что, несмотря на официальные заявления о том, что только европейские страны могут претендовать на членство, многие считают эту идею получения членства в ЕС страны из Северной Америки более чем реальной.

Согласно опросу, проведенному канадской компанией Abacus Data, 44% респондентов поддерживают идею вступления в ЕС, в то время как 34% выступают против. Официальный представитель Еврокомиссии отметила, что результаты опроса интересны, но напомнила о действующих правилах. Тем не менее, эксперты, опрошенные Politico, считают, что, хотя это может показаться маловероятным, полностью исключать такую возможность не стоит.

У Канады и ЕС, разделенных Атлантическим океаном, есть много общих интересов, включая экономические связи и демократические ценности. Профессор Жизель Боссе из Маастрихтского университета указывает на то, что юридическое определение «европейского государства» не такое строгое, как может показаться. Она также добавляет, что, хотя идея вступления Канады в ЕС неосуществима в ближайшее время, это не исключает возможности обсуждения.

Другой эксперт, Франк Шиммельфенниг, отмечает, что Канада, по сути, ближе к европейским ценностям, чем многие другие кандидаты на членство. Однако не все эксперты согласны с этой точкой зрения. Ян Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ, подчеркивает, что доказать «европейскость» Канады будет сложно. Он также указывает на необходимость единогласия среди существующих членов ЕС, что может стать серьезным препятствием.