Изображения чехлов для iPhone 17 Pro подтвердили значительные изменения в дизайне задней панели. Камерный модуль теперь занимает всю верхнюю часть корпуса, а сканер LiDAR и вспышка переместились на правую сторону.

Новые изображения чехлов для iPhone 17 Pro дают четкое представление о будущем дизайне смартфона. Инсайдер Majin Bu опубликовал фото аксессуаров в пастельных тонах, включая голубой, светло-зеленый, светло-фиолетовый и угольно-серый. На снимках видно, что камерная платформа теперь тянется вдоль всей верхней части корпуса, в отличие от компактного блока в текущих моделях.

Камерный модуль вмещает три объектива, микрофон, LiDAR-сканер и светодиодную вспышку. При этом сканер и вспышка сместились вправо, что отличает новую версию от iPhone 16 Pro. В некоторых вариантах корпус выполнен в грязно-белом цвете, а камерная панель — в темно-сером, что может указывать на сохранение фирменной гаммы Apple.

Ранее аналогичные изображения публиковал инсайдер Сонни Диксон, что усиливает доверие к утечке. Производители чехлов часто получают точные данные о габаритах заранее, поэтому расхождения маловероятны.

Помимо дизайна, iPhone 17 Pro получит испарительную систему охлаждения, больше оперативной памяти и чип A19 Pro на 3-нм техпроцессе TSMC. Это обеспечит рост производительности без резкого увеличения цены.