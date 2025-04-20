Астрономы окончательно подтвердили обнаружение черной дыры, движущейся в космосе без звезды-компаньона. Открытие разрешило многолетние научные дебаты.

Ученые долго спорили о природе загадочного объекта в созвездии Стрельца. Сначала одни астрономы предположили, что это одинокая черная дыра, но другие считали его нейтронной звездой. Теперь, после дополнительных наблюдений, первая группа получила убедительные доказательства своей правоты.

Объект обнаружили благодаря эффекту гравитационного микролинзирования — когда его масса искривила свет далекой звезды, ненадолго усилив его яркость. Данные телескопа «Хаббл» за 2011–2017 годы и новые снимки 2021–2022 годов, дополненные информацией от зонда Gaia, показали, что масса объекта примерно в семь раз превышает солнечную. Это слишком много для нейтронной звезды, оставляя единственный вариант — черная дыра.

Интересно, что раньше все известные черные дыры находили по их взаимодействию со звездами. Этот случай — первый, когда объект удалось выявить по косвенным признакам, без видимого компаньона. Даже скептики, изначально спорившие с выводами, теперь согласились: перед нами действительно черная дыра.

Открытие дает ученым новый инструмент для поиска подобных невидимых объектов. В будущем это может помочь понять, сколько черных дыр скрывается в галактике, оставаясь незамеченными.