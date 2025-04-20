В Китае проведены успешные испытания взрывного устройства, использующего водород.

В недавней статье китайские ученые описали свои достижения в области взрывных технологий. Их устройство представляет собой новаторский подход к созданию мощных взрывов без использования ядерных компонентов.

В ходе испытаний бомба весом 2 кг произвела огненный шар, температура которого превышала +1000 С0. Этот эффект сохранялся в течение более двух секунд, что значительно превышает временные характеристики традиционных взрывчатых веществ. Разработка осуществлена Научно-исследовательским институтом 705, который известен своей работой в области подводного оружия. Устройство использует магний для хранения водорода, что позволяет генерировать мощные взрывы без ядерных материалов, открывая новые горизонты в области взрывных технологий.