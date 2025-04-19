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Nvidia планирует сохранить поставки в Китай с учетом экспортных ограничений
Nvidia подтвердила планы по дальнейшему присутствию на китайском рынке. Компания будет адаптировать свою продукцию под действующие экспортные ограничения.

Американская компания Nvidia намерена продолжать работу на китайском рынке, несмотря на ужесточение экспортных ограничений со стороны США. Об этом заявил генеральный директор компании Дженсен Хуан в интервью китайскому телеканалу.  

Китайский рынок остается важным для Nvidia — компания поставляет как оборудование для дата-центров, так и игровые видеокарты. Однако новые правила экспорта, введенные в мае, запрещают продажу современных GPU для искусственного интеллекта в Китай и Россию.  

Nvidia изучает возможности адаптации своей продукции под действующие ограничения. Компания признает, что санкции создают сложности, но считает необходимым сохранить присутствие на китайском рынке, где работает уже три десятилетия.  

Эксперты отмечают, что ограничения могут ускорить развитие местных производителей чипов, таких как Huawei и Biren. Nvidia соглашается с этой оценкой, но подчеркивает, что новые правила не остановят развитие китайских ИИ-технологий.  

Сейчас компания анализирует, как продолжать обслуживать китайских клиентов, не нарушая экспортных ограничений. Точные планы по адаптации продукции пока не раскрываются.  

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#nvidia #китай #процессоры #искусственный интеллект #ии #экспортные ограничения
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