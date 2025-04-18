Крупные автопроизводители, включая Volkswagen, Hyundai и Ford, замораживают цены в США несмотря на введение новых импортных пошлин. Компании взяли временную паузу для оценки ситуации.

Volkswagen принял решение не повышать стоимость своих автомобилей на американском рынке как минимум до конца мая. Компания стала последним автобрендом, объявившим о временном ценовом моратории, несмотря на введение новых импортных пошлин администрацией Трампа.

Ранее в СМИ появилась информация, что VW планирует переложить тарифное бремя на покупателей. Однако руководство компании опровергло эти сведения, назвав их ошибочной интерпретацией внутренних обсуждений. Президент американского подразделения VW Кьелл Грюнер подчеркнул, что окончательное решение о ценах будет принято после анализа рыночной ситуации в конце весны.

Аналогичную стратегию выбрали и другие автогиганты. Hyundai и Genesis сохранят текущие ценники до 2 июня, Ford и Stellantis предлагают специальные программы лояльности. Особенно остро вопрос стоит для моделей, ввозимых из Мексики — например, Volkswagen Tiguan теперь облагается пошлиной в 27,5%.