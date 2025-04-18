Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может прекратить посредничество между Москвой и Киевом, если в ближайшие дни не появятся признаки возможного соглашения.

Американская администрация поставила жесткие временные рамки для переговорного процесса по Украине. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, если в течение нескольких дней не появятся конкретные сигналы о возможности мирного соглашения, США переключатся на другие внешнеполитические приоритеты.

Рубио объяснил эту позицию после встречи с европейскими и украинскими представителями в Париже. По его словам, президент Трамп действительно заинтересован в урегулировании конфликта, но не намерен тратить недели и месяцы на бесплодные переговоры. Особое значение приобретает предстоящий второй раунд переговоров в начале следующей недели, где станет ясно, есть ли реальные перспективы для диалога.

Госсекретарь отметил конструктивный характер первой встречи, подчеркнув важность участия европейских стран. Особенно Германии, Франции и Великобритании, чьи представители, по его словам, проявили прагматичный подход. При этом Рубио подтвердил контакт с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы избежать информационного вакуума.

Такой ультимативный подход Вашингтона отражает растущее нежелание администрации Трампа вязнуть в затяжном конфликте. Однако эксперты отмечают, что столь сжатые сроки могут оказаться нереалистичными для столь сложных переговоров, где каждая сторона придерживается принципиальных позиций.