Немецкая компания Stark разработала новый барражирующий боеприпас Virtus с вертикальным взлетом и посадкой. Дрон развивает скорость до 250 км/ч и может автономно поражать цели на расстоянии 100 км.

Немецкий оборонный концерн Stark представил новый барражирующий боеприпас Virtus с уникальными характеристиками. Дрон сочетает функции разведчика и ударного аппарата, способного автономно находить и уничтожать цели.

Система вертикального взлета и посадки (VTOL) позволяет запускать Virtus практически с любой площадки. В крейсерском режиме дрон движется со скоростью 120 км/ч, но при атаке разгоняется до 250 км/ч. Разработчики утверждают, что полная подготовка к вылету занимает менее пяти минут.

Особенность Virtus — способность работать в условиях радиоэлектронного подавления. Встроенные алгоритмы ИИ анализируют обстановку, распознают цели и принимают решения без связи с оператором. Дальность действия достигает 100 км, время патрулирования — 60 минут.

Полезная нагрузка массой 5 кг позволяет поражать как стационарные, так и подвижные цели. При необходимости дрон может вернуться на базу.

Производство полностью локализовано в Европе.