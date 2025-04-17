Согласно исследованию "Ингосстраха", 23% россиян не имеют и не собираются получать водительские права. Основными альтернативами личному автомобилю стали общественный транспорт и такси.

Новые данные демонстрируют изменение транспортных привычек россиян. Каждый четвертый житель страны не планирует обзаводиться водительскими правами, предпочитая другие способы передвижения. Наибольший процент отказа от автошколы зафиксирован в Ярославле — 48% местных жителей.

Гендерный анализ показал любопытную разницу: женщины отказываются от личного транспорта почти в два раза чаще мужчин (40% против 24%). Среди одиноких людей этот показатель достигает 59%.

Только 7% россиян без прав собираются их получить в будущем. Даже среди владельцев автомобилей лишь 8% используют исключительно личный транспорт. Большинство (84%) периодически пересаживается на автобусы и метро, 73% пользуются такси.

Финансовый фактор играет ключевую роль: 52% респондентов назвали низкую стоимость главным преимуществом общественного транспорта и такси. 15% ценят удобство, а 14% признались в отсутствии прав или страхе перед вождением.

Семейная статистика тоже показательна: в 32% российских семей нет автомобиля, причем 79% из них не планируют его приобретать. Три и более машин имеют лишь 3% домохозяйств — такие показатели характерны для Москвы, Набережных Челнов и Барнаула.

Тенденция к отказу от личного транспорта особенно заметна в крупных городах, где развита инфраструктура альтернативных способов передвижения. Это подтверждают цифры: в Москве 25% жителей не хотят получать права, в Петербурге — 20%.