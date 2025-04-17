В Китае запретили публичное бета-тестирование автономных систем и ввели строгие требования к маркетингу таких технологий. Новые правила существенно ограничивают возможности автопроизводителей по продвижению систем автоматизированного управления.

Китайские власти приняли комплекс мер по регулированию технологий автономного вождения. Согласно новым правилам, автопроизводителям запрещено привлекать обычных пользователей к бета-тестированию таких систем. Все испытания теперь требуют официального одобрения властей.

Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) также ужесточило требования к маркетингу. Производителям нельзя использовать термины «автономное» или «автоматическое» вождение — только формулировки с указанием уровня автоматизации по международной классификации.

Под запрет попали несколько популярных функций:

- удаленная парковка;

- вызов автомобиля одним касанием;

- дистанционное управление.

Системы мониторинга водителя теперь должны работать постоянно. Если датчики не фиксируют рук на руле более минуты, автомобиль обязан снизить скорость, включить аварийку или остановиться.

Обновления «по воздуху» (OTA) тоже ограничили. Для экстренных исправлений потребуется согласование с регуляторами. Эти меры последовали после нескольких аварий с участием автомобилей с системами автономного управления.

Новые правила особенно затронут компании вроде Huawei, Xpeng и NIO, которые активно развивали подобные технологии. Традиционные автопроизводители, проявлявшие осторожность, окажутся в более выгодном положении.

На фоне этих новостей акции некоторых китайских автокомпаний уже просели. BAIC и Seres потеряли 5-7% стоимости, инвесторы пересматривают перспективы сектора. Власти Поднебесной дали понять — безопасность важнее технологических амбиций.