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Трамп рассматривает снятие санкций с России для развития экономического сотрудничества
Дональд Трамп изучает возможность отмены санкций против России, чтобы добиться урегулирования на Украине и расширить экономическое сотрудничество. Однако для этого ему потребуется поддержка Конгресса и европейских союзников.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкционного режима в отношении России как часть переговоров о прекращении конфликта на Украине. Этот шаг также может открыть новые экономические перспективы для обеих стран.  

Согласно данным Bloomberg, Трамп видит в снятии санкций инструмент для достижения договоренностей с Москвой. Однако полностью отменить ограничения в одностороннем порядке он не сможет. Большая часть мер требует одобрения Конгресса, а международные санкции зависят от позиции европейских партнеров.  

Эксперты отмечают, что президент США имеет право отменить около 90% действующих ограничений своими указами. Но самые жесткие меры, такие как блокирующие санкции против ключевых секторов экономики, останутся в силе без поддержки законодателей.  

Кроме политических мотивов, важную роль играют экономические интересы. Трамп неоднократно упоминал о потенциальных выгодах от сотрудничества с Россией, включая энергетику и торговлю. В феврале он заявлял о переговорах с Владимиром Путиным по «крупным сделкам», а Кремль подтвердил обсуждение будущего взаимодействия в этих сферах.  

Однако даже частичное снятие санкций вызовет сопротивление в Вашингтоне. Многие конгрессмены и союзники США в Европе считают, что давление на Москву должно сохраняться до полного урегулирования украинского кризиса.  

Сигналом о возможных изменениях стала недавняя поездка спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Москву, где он встречался с российским руководством. Хотя детали переговоров не раскрываются, их тема явно выходит за рамки текущего конфликта.  

Если Трамп решится на этот шаг, процесс будет постепенным. Сначала могут снять ограничения с отдельных компаний или секторов, чтобы проверить реакцию рынков и политиков.

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#россия #украина #санкции #трамп #экономическое сотрудничество
Источник: bloomberg.com
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