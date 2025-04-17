Специалисты из НИУ ВШЭ и ИНХС РАН разработали способ изменения цвета и интенсивности свечения редкоземельных металлов. Открытие может привести к созданию новых источников света и дисплеев.

Ученые из НИУ ВШЭ и Института неорганической химии РАН обнаружили способ контролировать цвет и яркость свечения редкоземельных элементов. Обычно эти металлы излучают свет строго определенного цвета — например, церий дает ультрафиолетовое свечение, а тербий — зеленое. Однако исследователям удалось изменить эти свойства, подобрав особое химическое окружение для атомов.

Ключом к открытию стало использование органических лигандов — молекул, которые окружают ион металла и влияют на его электронную структуру. Ученые создали комплексы, где ионы церия, празеодима и тербия были симметрично окружены циклопентадиенильными анионами с крупными органическими фрагментами. Такая структура изменила электростатическое поле вокруг атомов, что привело к необычному эффекту.

В обычных условиях церий излучает в ультрафиолетовом диапазоне (300-400 нм). В новых комплексах его свечение сместилось в красную область спектра (до 655 нм). Аналогичные изменения наблюдались и у других изученных лантанидов.

Механизм явления оказался неожиданным. Обычно энергия возбуждения передается непосредственно на 4f-орбитали, ответственные за люминесценцию. В новых соединениях она сначала переходит на 5d-орбитали, что и вызывает изменение цвета свечения.

Открытие позволит целенаправленно создавать материалы с заданными оптическими свойствами для применения в светодиодах, лазерах и дисплеях.