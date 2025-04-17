Астрономы обнаружили экзопланету, вращающуюся вокруг вокруг пары коричневых карликов в перпендикулярной им плоскости. Это первая подтвержденная система с такой необычной орбитой.

Международная группа астрономов обнаружила необычную планетную систему в созвездии Вебов, расположенную в 120 световых годах от Земли. Главная особенность — экзопланета 2M1510 (AB) b, которая вращается вокруг двух коричневых карликов под прямым углом к плоскости их орбиты.

На иллюстрации показано сравнение размеров Солнца, коричневого карлика, Юпитера и Земли

Коричневые карлики — это «несостоявшиеся звезды», слишком массивные для планет, но недостаточно тяжелые для запуска термоядерных реакций. Найти двойную систему таких объектов уже редкость, но наличие у них планеты на полярной орбите делает открытие уникальным.

Иллюстрация, показывающая пару близко вращающихся двойных коричневых карликов

Ученые использовали спектрограф UVES на Очень Большом Телескопе в Чили, чтобы проанализировать гравитационные колебания системы. Данные показали, что только наличие планеты с 90-градусным наклоном орбиты объясняет наблюдаемые аномалии.

На этом снимке, сделанном в видимом свете, изображена пара коричневых карликов 2M1510 AB, вращающихся вокруг друг друга. Два коричневых карлика, A и B, видны как единый источник

Это вторая известная пара затмевающих коричневых карликов, где один объект периодически закрывает другой. При этом система стала первой, где подтверждено существование планеты с полярной орбитой вокруг двойных звездных тел.

Посмотреть видео с визуализацией вращения экзопланеты можно здесь.

Открытие бросает вызов современным теориям формирования планет. Стандартные модели предполагают, что протопланетные диски обычно выравниваются с плоскостью вращения звезды. Однако в этом случае планета каким-то образом сформировалась или мигрировала на перпендикулярную орбиту.