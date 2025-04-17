С ноября 2024 года система "Честный знак" автоматически блокирует продажу немаркированных шин. За полгода кассы магазинов остановили более 1,2 млн подозрительных сделок.

Российские СМИ сообщают, что с момента введения обязательной онлайн-проверки шин на кассах система "Честный знак" заблокировала свыше 1,2 млн подозрительных операций. По данным ЦРПТ, оператора маркировки, это помогло сократить оборот нелегальной продукции.

Чаще всего продавцы пытались обойти систему, используя один и тот же код маркировки несколько раз – таких случаев зафиксировали более 850 тысяч. Еще две распространенные схемы – нарушения при производстве и продажа немаркированных шин.

С 2020 года маркировка шин в России стала обязательной. По данным исследований, легальный оборот в этом сегменте вырос на 42%, а число компаний, работающих в "белую", продолжает увеличиваться.