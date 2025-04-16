Правительство России приступило к формированию централизованной системы хранения обезличенных данных. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, новая платформа обеспечит безопасный обмен информацией между государственными структурами и бизнесом.
Хранилище будет содержать зашифрованные данные, пригодные для анализа и создания ИИ-решений. Особое внимание уделят защите персональной информации - система исключит любые риски для граждан. Одновременно данные станут полезным ресурсом для цифровой трансформации госорганов.
В текущем году ведомства внедрят более 25 решений на основе отечественных ИИ-технологий. Это соответствует поставленной президентом задаче достичь "цифровой зрелости" госуправления к 2030 году.