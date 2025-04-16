Россия ведет переговоры с США о возможном обмене замороженных активов на гражданские самолеты Boeing. Сумма сделки может достичь $5 млрд.

Российские переговорщики выступили с необычным предложением американской стороне – разблокировать часть замороженных активов в обмен на поставки гражданских самолетов Boeing. По данным источников, речь идет о средствах на сумму около 5 миллиардов долларов, которых хватит на приобретение десятков воздушных судов.

Хотя сделка не связана напрямую с урегулированием украинского конфликта, она может стать важным шагом к нормализации экономических отношений. В Вашингтоне пока сохраняют скепсис – официальный представитель Совета национальной безопасности США заявил, что любые экономические соглашения возможны только после прекращения огня.

Для Boeing, переживающего не лучшие времена из-за потери китайских контрактов и проблем с Ryanair, российское предложение может стать спасательным кругом. Компания уже проявляла интерес к возобновлению закупок российского титана, что указывает на готовность к диалогу.