Михаил Мишустин заявил о новом конкурсе для исследовательских центров, разрабатывающих самообучающийся ИИ. Победители получат финансирование в размере 4,5 млрд рублей.

Правительство России готово поддержать проекты в области искусственного интеллекта, способного к самостоятельному обучению. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, уже начался отбор исследовательских центров, которые займутся разработкой перспективных технологий.

На эти цели планируют выделить около 4,5 млрд рублей. Финансирование рассчитано на два года, но с условием – индустриальные партнеры должны вложить не менее 30% от суммы гранта. Результаты конкурса станут известны в июне.

Особый акцент сделают на создании так называемого "сильного ИИ", который сможет конкурировать с зарубежными аналогами. Как отметил Мишустин, это позволит России на равных участвовать в глобальной технологической гонке.