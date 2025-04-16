Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усилить контроль за обработкой персональных данных. Центробанк совместно с правительством создает систему управления согласиями на "Госуслугах".

Центробанк обратил внимание на участившиеся случаи нежелательных звонков россиянам после утечек их персональных данных. Эльвира Набиуллина объяснила, как интернет-платформы способствуют этой проблеме.

По словам главы ЦБ, люди часто сталкиваются с агрессивным маркетингом после простого звонка по объявлению или использования онлайн-сервиса. Человек интересуется пылесосом, а через день ему начинают названивать с предложениями о ремонте, кредитах и других услугах.

Проблема имеет два корня. Во-первых, пользователи вынуждены соглашаться на широкое распространение своих данных в рамках экосистем платформ. Отказ означает невозможность получить нужную услугу. Во-вторых, правила обмена информацией между участниками таких экосистем остаются непрозрачными и слабо регулируемыми.

Центробанк уже сталкивался с аналогичной ситуацией в банковском секторе, где удалось улучшить положение. Сейчас регулятор совместно с правительством разрабатывает единую платформу на базе "Госуслуг". Она позволит гражданам контролировать, кому и на каких условиях они предоставляют доступ к своим данным.