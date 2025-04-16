Европейский Союз отказался от планов запретить использование углеродного волокна в автомобилях.

Европейский Союз пересмотрел свои планы по ограничению использования углеродного волокна в автомобилестроении. Первоначальное предложение, которое классифицировало этот материал как опасный, было пересмотрено после активных консультаций с отраслевыми экспертами и производителями. Окончательное решение сохраняет статус углеродного волокна как разрешенного материала, что стало важной победой для автопрома.

Углеродное волокно представляет собой уникальный композитный материал, сочетающий исключительную прочность с минимальным весом. Оно примерно в пять раз прочнее стали при вдвое меньшем весе и на 40% легче алюминия. Эти характеристики сделали его незаменимым в авиастроении, а теперь и в автомобильной промышленности, особенно в сегменте высокопроизводительных и премиальных транспортных средств.

Основная ценность углеродного волокна для современного автопрома заключается в его способности значительно снижать массу транспортных средств без ущерба для безопасности. Для электромобилей это особенно важно – каждый сэкономленный килограмм веса напрямую влияет на запас хода. Производители премиальных марок, такие как BMW с их серией i, McLaren с монококами из карбона и Ferrari с элементами кузова из композитов, особенно зависят от этого материала.

Первоначальные планы ЕС по запрету были связаны с опасениями относительно сложностей переработки материала. При разрушении изделий из углеродного волокна образуются микроскопические нити, которые могут вызывать проблемы с электроникой и раздражение кожи у рабочих. Однако отраслевые эксперты смогли доказать, что эти риски можно контролировать с помощью современных технологий утилизации.

Японские производители углеродного волокна Toray Industries, Teijin и Mitsubishi Chemical, которые вместе контролируют около 54% мирового рынка, особенно выиграли от этого решения. Для них европейский автопром является ключевым рынком сбыта. Запрет мог бы нанести серьезный удар по их бизнес-моделям, особенно учитывая, что автомобильный сегмент составляет значительную часть их продаж.

С экономической точки зрения, сохранение углеродного волокна поддерживает многомиллиардную индустрию. По оценкам аналитиков, мировой рынок углеродного волокна вырастет с $5,48 млрд в 2024 году до $17,08 млрд к 2035 году. Автомобильный сектор составляет значительную часть этого роста, особенно с увеличением производства электромобилей.

Технологически решение ЕС позволяет автопроизводителям продолжать инновации в области легких материалов. Многие компании уже инвестировали значительные средства в разработку деталей из углеродного волокна, и запрет сделал бы эти инвестиции бесполезными. Теперь они могут продолжать совершенствовать свои технологии, находя баланс между производительностью, безопасностью и экологичностью.