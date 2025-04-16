NVIDIA столкнется с убытками в размере до 5,5 миллиардов долларов из-за введения бессрочного лицензирования на экспорт графического процессора H20. Эти меры затрагивают также другие микросхемы с аналогичными характеристиками.

NVIDIA оказалась в сложной ситуации после решения администрации Трампа о введении бессрочного лицензирования на экспорт графического процессора H20. Это решение поставило под угрозу значительную часть доходов компании, что может привести к серьезным финансовым последствиям.

Ранее у NVIDIA были позитивные ожидания от рынка, но новые ограничения изменили ситуацию. Графический процессор H20, который является ограниченной версией H100 и ориентирован на китайский рынок, теперь требует лицензии на экспорт. Это решение было официально объявлено 9 апреля. NVIDIA ожидает убытков до 5,5 миллиардов долларов в своем финансовом квартале 2026 года, который заканчивается 27 апреля. Эти убытки связаны с «инвентаризацией, закупочными обязательствами и связанными с ними резервами» для китайского графического процессора H20.

В то время как Lynx Equity утверждает, что NVIDIA разработала стратегию для минимизации воздействия пошлин, новые ограничения могут значительно усложнить ситуацию. Китай может ответить на эти меры, что создаст дополнительные риски для компании.