Эксперимент НАСА показал, как солнечный ветер превращает лунную пыль в воду. Это открытие объясняет загадку существования влаги на безвоздушном спутнике.

Представьте: абсолютно сухая, безжизненная Луна, где нет ни капли воды. Но ученые уже давно находили там следы влаги. Как она там появляется? Ответ оказался удивительным – воду на Луну «приносит» само Солнце.

Специалисты НАСА поставили уникальный эксперимент. Они взяли настоящий лунный грунт, доставленный астронавтами полвека назад, и воссоздали в лаборатории условия лунной поверхности. Специальная установка имитировала воздействие солнечного ветра – потока частиц, который Солнце выбрасывает в космос.

Результат поразил даже самих ученых. Оказалось, что когда эти солнечные частицы сталкиваются с лунной пылью, происходит настоящее чудо – образуются молекулы воды! Процесс напоминает химическую магию: солнечный водород соединяется с кислородом из лунных камней, и вот уже готова вода.

Это открытие объясняет давние наблюдения. Спектральные анализы показывали, что сигналы воды на Луне усиливаются утром и ослабевают днем. Теперь понятно, почему: солнечный ветер постоянно пополняет запасы влаги, которая испаряется при нагреве и конденсируется при охлаждении.

Особое значение это имеет для будущих лунных миссий. Понимание механизма образования воды поможет астронавтам программы «Артемида» использовать местные ресурсы. Возможно, специальные установки смогут «добывать» воду прямо из лунного грунта.

Эксперимент подтвердил гипотезу, которую ученые выдвигали еще полвека назад. Теперь предстоит выяснить, сколько именно воды может образовываться таким способом и как лучше использовать этот процесс в практических целях.