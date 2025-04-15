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UBS понизил рейтинг акций Stellantis до «нейтрального» и снизил целевую цену с €16 до €8,8
Зависимость от импорта и снижение продаж поставили Stellantis в сложное положение. Финансовые аналитики пересматривают свои рекомендации по акциям компании.

Stellantis оказался в непростой ситуации из-за сочетания внешних и внутренних факторов. Аналитическое агентство UBS понизило инвестиционный рейтинг компании, указав на два ключевых риска: повышенные импортные тарифы и ухудшающуюся динамику продаж.

Особую озабоченность вызывает географическая структура производства. Треть продаж Stellantis в США обеспечивается за счет импорта из Канады и Мексики. Новые 25% пошлины сделают эти модели менее конкурентоспособными по цене, что может привести к дальнейшей потере рыночной доли.

Ситуация осложняется общим охлаждением спроса на автомобильном рынке США. Stellantis уже фиксирует снижение объемов продаж, а перспективы быстрого восстановления выглядят туманными. Эксперты отмечают риск ухудшения финансовых показателей в ближайших кварталах.

Рынок пока сохраняет осторожный оптимизм - после публикации негативного прогноза акции Stellantis снизились лишь на 5,64%. Однако долгосрочные перспективы остаются под вопросом, пока компания не найдет способа компенсировать влияние новых тарифов.

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#сша #stellantis #автомобильная промышленность #таможенные пошлины #инвестиционные рейтинги #рыночная аналитика
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