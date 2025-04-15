Венгрия, Франция, Словакия, Испания и Бельгия остаются крупнейшими покупателями российских энергоресурсов. СПГ составил более 50% от общего объема импорта за месяц.

Венгрия, Франция, Словакия, Испания и Бельгия остаются крупнейшими потребителями российских энергоносителей в ЕС. Согласно исследованию CREA, в марте эти страны суммарно заплатили 1,2 млрд евро, причем СПГ составил более половины импорта.

Эксперты проанализировали данные судоходных трекеров, европейских газотранспортных операторов и статистических служб. Цифры демонстрируют, что, несмотря на декларируемое сокращение зависимости, реальные объемы закупок остаются значительными. Особенно заметна позиция Венгрии, которая продолжает активно закупать российский газ, аргументируя это экономической целесообразностью.

Ситуация вызывает вопросы о реальной эффективности санкционной политики ЕС и перспективах полного отказа от российских энергоносителей в ближайшие годы.