Астрономы обнаружили временное совпадение между взрывом сверхновой 2,5 миллиона лет назад и резким ростом вирусного разнообразия в африканском озере Танганьика. Это открытие заставляет задуматься о возможном влиянии космических событий на земную эволюцию.

Группа астрономов из Калифорнийского университета в Санта-Крузе выявила любопытную временную связь между космическим событием и биологическими изменениями на Земле. Анализ радиоактивного изотопа железа-60 в океанических отложениях показал, что примерно 2,5 миллиона лет назад на расстоянии 228-457 световых лет от Земли взорвалась сверхновая звезда.

Примерно в тот же период в африканском озере Танганьика зафиксирован резкий рост разнообразия вирусов, поражающих рыб. Исследователи подчеркивают, что пока это лишь хронологическое совпадение, а не доказанная причинная связь. Однако сам факт заслуживает внимательного изучения, учитывая механизмы потенциального воздействия космического излучения на земные организмы.

Расчеты показывают, что если сверхновая находилась в звездной ассоциации Tucana-Horologium (228 световых лет), Земля могла получать до 10 миллигрей радиации ежегодно в течение 10 000 лет. Такая доза теоретически способна вызывать мутации в ДНК. При этом наша планета до сих пор находится внутри "Местного пузыря" - области пространства, сформированной серией древних взрывов сверхновых.

Ученые отмечают необходимость дальнейших исследований, чтобы установить, могло ли космическое излучение действительно влиять на эволюционные процессы. Особый интерес представляет изучение других периодов геологической истории, когда Земля подвергалась воздействию космических лучей.

Это открытие расширяет представления о возможных внешних факторах, влияющих на развитие жизни на нашей планете. Однако для подтверждения гипотезы потребуются дополнительные данные о биологических последствиях космического излучения в разные геологические эпохи.