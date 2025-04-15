Обнаружена причина, по которой богатые углеродом астероиды почти никогда не долетают до Земли. Это открытие меняет представления о доставке органических веществ на нашу планету в ранний период ее истории.

Международная группа ученых нашла объяснение давней загадке: почему астероиды, богатые углеродом, составляющие почти половину всех космических тел в Солнечной системе, так редко достигают поверхности Земли. Оказалось, эти небесные тела разрушаются задолго до входа в атмосферу нашей планеты.

Исследователи проанализировали данные 19 сетей наблюдения за болидами из 39 стран, изучив почти 8 тысяч траекторий метеороидов. Выяснилось, что углеродные астероиды особенно уязвимы к солнечному теплу. При сближении с Солнцем они постепенно разрушаются, не долетая до Земли.

Это открытие важно для понимания, как органические вещества – строительные блоки жизни – могли попасть на нашу планету. Хотя такие метеориты содержат воду, аминокислоты и сложные органические соединения, их крайне мало в земных коллекциях. Теперь понятно почему – большинство просто не выдерживает космического путешествия.

Особенно хрупкими оказались фрагменты, образовавшиеся после столкновений астероидов с планетами. Они практически никогда не достигают поверхности Земли целиком. Это заставляет по-новому взглянуть на процессы формирования Солнечной системы и доставки органики на молодую Землю.