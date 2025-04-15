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Трамп помог Тиму Куку пересмотреть позицию по тарифам и избежать значительных финансовых потерь
Дональд Трамп заявил, что лично помог главе Apple Тиму Куку пересмотреть позицию по тарифам, что позволило компании избежать значительных финансовых потерь. Решение администрации США освободить продукцию Apple от части пошлин помогло сохранить маржу компании.

Во время встречи с президентом Сальвадора Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о своем участии в тарифном вопросе Apple. По словам американского лидера, он лично помог генеральному директору Apple Тиму Куку пересмотреть подход к торговым пошлинам, что в итоге пошло на пользу технологическому гиганту.

Ранее введенные тарифы могли стоить Apple до 9% валовой прибыли, что в денежном выражении составляло около 33 миллиардов долларов. Особенно болезненным этот удар мог стать для iPhone – ключевого продукта компании. Однако администрация Трампа предоставила Apple ряд исключений, освободив большую часть ее продукции от 145-процентных пошлин.

Аналитики изначально давали Apple не более 20% шансов на получение таких льгот. Некоторые эксперты, включая Минг-Чи Куо из TF International Securities, предрекали компании серьезные финансовые потери в случае сохранения тарифов. Однако вмешательство Трампа изменило ситуацию – теперь Apple может сохранить текущие цены на продукцию без ущерба для прибыли.

Трамп подчеркнул, что хотя он принципиально не меняет своей позиции по тарифам, в отдельных случаях готов идти на уступки. По его словам, переговоры с Тимом Куком позволили найти решение, выгодное обеим сторонам. В то же время президент не исключил, что в будущем, по мере развития торговых отношений с Китаем, ситуация может снова измениться.

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#apple #дональд трамп #тим кук #тарифы #прибыль #торговые пошлины
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