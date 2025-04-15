Во время встречи с президентом Сальвадора Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о своем участии в тарифном вопросе Apple. По словам американского лидера, он лично помог генеральному директору Apple Тиму Куку пересмотреть подход к торговым пошлинам, что в итоге пошло на пользу технологическому гиганту.
Ранее введенные тарифы могли стоить Apple до 9% валовой прибыли, что в денежном выражении составляло около 33 миллиардов долларов. Особенно болезненным этот удар мог стать для iPhone – ключевого продукта компании. Однако администрация Трампа предоставила Apple ряд исключений, освободив большую часть ее продукции от 145-процентных пошлин.
Аналитики изначально давали Apple не более 20% шансов на получение таких льгот. Некоторые эксперты, включая Минг-Чи Куо из TF International Securities, предрекали компании серьезные финансовые потери в случае сохранения тарифов. Однако вмешательство Трампа изменило ситуацию – теперь Apple может сохранить текущие цены на продукцию без ущерба для прибыли.
Трамп подчеркнул, что хотя он принципиально не меняет своей позиции по тарифам, в отдельных случаях готов идти на уступки. По его словам, переговоры с Тимом Куком позволили найти решение, выгодное обеим сторонам. В то же время президент не исключил, что в будущем, по мере развития торговых отношений с Китаем, ситуация может снова измениться.