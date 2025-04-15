AMD объявила, что ее серверные процессоры EPYC Venice следующего поколения будут первыми в индустрии, изготовленными по 2-нм норме TSMC.

AMD официально подтвердила, что ее будущие серверные процессоры EPYC Venice, основанные на архитектуре Zen 6, будут первыми в мире чипами для высокопроизводительных вычислений (HPC), выпущенными по 2-нм техпроцессу TSMC. Производство будет вестись с использованием технологии NanoSheet, которая обеспечит более высокую плотность транзисторов и энергоэффективность.

Новые процессоры станут частью долгосрочного партнерства AMD и TSMC. Компании совместно оптимизируют архитектуру Zen 6 и Zen 6C под новый техпроцесс, чтобы добиться максимальной производительности. Ожидается, что EPYC Venice появятся на рынке уже в следующем году.

Параллельно AMD сообщила о завершении тестирования процессоров пятого поколения EPYC на новом заводе TSMC в Аризоне. Это важный шаг для США, где власти стремятся развивать собственное передовое производство полупроводников.

Хотя 2-нм технология обещает значительный прирост эффективности, AMD пока не раскрывает конкретных характеристик EPYC Venice. Однако очевидно, что компания делает ставку на лидерство в сегменте серверных решений, где конкуренция с Intel и другими игроками только усиливается.