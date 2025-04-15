Компания Google изменила технические требования для устройств под управлением Android 15. Если раньше система могла работать на смартфонах и планшетах с 16 ГБ встроенной памяти, то теперь минимальный объем увеличен вдвое.
Согласно данным Android Authority, 75% от 32 ГБ должно быть выделено под системный раздел. В него входят предустановленные приложения, пользовательские данные и другие файлы, необходимые для работы ОС. Однако Google не запрещает производителям выпускать устройства с меньшим объемом памяти, если они используют открытую версию Android AOSP.
Повышение требований, скорее всего, связано с улучшением пользовательского опыта. Бюджетные устройства с малым объемом памяти часто работают медленно из-за нехватки места. При этом Google не уточняет, какой тип накопителя требуется — быстрый UFS 4.0 или более медленный eMMC.
Кроме объема памяти, для Android 15 появились и другие условия. Например, устройства должны передавать данные экстренных контактов при вызовах в службы спасения. Эти изменения коснутся в первую очередь новых моделей, но могут повлиять и на совместимость старых устройств с обновлениями.