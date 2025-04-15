Google повышает минимальные требования к объему встроенной памяти для Android 15. Теперь устройства должны иметь не менее 32 ГБ, чтобы поддерживать новую версию ОС.

Компания Google изменила технические требования для устройств под управлением Android 15. Если раньше система могла работать на смартфонах и планшетах с 16 ГБ встроенной памяти, то теперь минимальный объем увеличен вдвое.

Согласно данным Android Authority, 75% от 32 ГБ должно быть выделено под системный раздел. В него входят предустановленные приложения, пользовательские данные и другие файлы, необходимые для работы ОС. Однако Google не запрещает производителям выпускать устройства с меньшим объемом памяти, если они используют открытую версию Android AOSP.

Повышение требований, скорее всего, связано с улучшением пользовательского опыта. Бюджетные устройства с малым объемом памяти часто работают медленно из-за нехватки места. При этом Google не уточняет, какой тип накопителя требуется — быстрый UFS 4.0 или более медленный eMMC.

Кроме объема памяти, для Android 15 появились и другие условия. Например, устройства должны передавать данные экстренных контактов при вызовах в службы спасения. Эти изменения коснутся в первую очередь новых моделей, но могут повлиять и на совместимость старых устройств с обновлениями.