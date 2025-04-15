Nvidia объявила о создании первых производственных мощностей в США для полного цикла выпуска суперкомпьютеров с ИИ . Компания развернет производство в Техасе и Аризоне совместно с ключевыми партнерами.

Американская компания Nvidia сделала стратегический шаг, организовав полный производственный цикл своих суперкомпьютеров с ИИ на территории США. Производственные мощности займут около 93 тысяч квадратных метров в Техасе и Аризоне.

В Финиксе начнется выпуск чипов Blackwell на заводе TSMC, тогда как сборка готовых систем будет происходить в Техасе. Партнерами Nvidia выступили Foxconn в Хьюстоне и Wistron в Далласе. Полномасштабное производство планируют запустить в течение 12-15 месяцев.

Особое внимание уделяют организации сложной цепочки поставок. Для упаковки и тестирования чипов Nvidia привлекла компании Amkor и SPIL, которые развернут соответствующие мощности в Аризоне. Это позволит контролировать все этапы производства – от чипов до готовых систем.

Четырехлетний план развития предполагает инвестиции до 5 триллионов долларов в американскую ИИ-инфраструктуру. Партнерская сеть включает ведущих мировых производителей полупроводников и электроники. Такой подход должен укрепить цепочки поставок и создать сотни тысяч рабочих мест.

Новые суперкомпьютеры позиционируют как основу для "фабрик ИИ" - специализированных дата-центров для обработки искусственного интеллекта. В ближайшие годы ожидают появления десятков таких объектов гигаваттного масштаба по всей территории США.