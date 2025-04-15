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Xpeng Motors разрабатывает ИИ-модель беспилотного вождения с 72 млрд параметров
Китайский автопроизводитель Xpeng Motors анонсировал разработку масштабной ИИ-модели для беспилотного вождения. Система будет содержать 72 миллиарда параметров и применяться в автомобилях, роботах и летающих аппаратах.

Китайская компания Xpeng Motors сделала серьезный шаг в развитии автономного вождения, начав работу над ИИ-моделью с 72 миллиардами параметров. Эта система, получившая название "Xiaopeng World Base Model", станет основой для будущих беспилотных технологий компании.

Техническая особенность проекта – использование мультимодальной архитектуры, где языковая модель служит центральной сетью. Разработчики обучают систему на обширных массивах данных о реальном вождении, что позволяет ей анализировать дорожную ситуацию, принимать решения и прогнозировать развитие событий. Со временем алгоритмы должны достичь или превзойти человеческий уровень вождения.

Для реализации амбициозного проекта Xpeng построила специализированную инфраструктуру – "фабрику облачных моделей". Вычислительный кластер мощностью 10 экзафлопс работает с эффективностью выше 90% и позволяет обновлять модели каждые пять дней. Это значительно ускоряет процесс разработки по сравнению с традиционными подходами.

Новая технология найдет применение не только в автомобилях. Компания планирует интегрировать ее в робототехнику и разрабатываемые летательные аппараты. Особенность подхода Xpeng – сквозная цепочка разработки: от облачных вычислений до развертывания непосредственно в транспортных средствах.

Создание модели с 72 миллиардами параметров – в 35 раз больше, чем в предыдущих версиях – потребовало пересмотра всей архитектуры системы. Инженеры компании отмечают, что такой масштаб необходим для достижения действительно автономного вождения в разнообразных дорожных условиях.

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#искусственный интеллект #ии #автономное вождение #беспилотные автомобили #ии-модели #xpeng motors
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