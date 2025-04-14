Администрация Трампа временно освободила смартфоны и ноутбуки от 125-процентного тарифа на китайский импорт. Однако уже через месяц-два технологическим компаниям, включая Apple, придется столкнуться с новыми пошлинами.

Технологические компании вздохнули с облегчением, когда администрация Трампа временно исключила смартфоны, ноутбуки и электронные компоненты из списка товаров, подпадающих под 125-процентный «взаимный» тариф на китайский импорт. Однако расслабляться рано — эта льгота продлится всего «месяц или два», после чего последуют новые фискальные меры.

Сейчас Apple и другие производители платят стандартные 20% пошлины вместо возможных 145% (125% «взаимного» тарифа плюс 20% базового). Но министр торговли Говард Лютник пояснил: текущее освобождение — не постоянное решение. В ближайшие недели правительство разработает «специальный тип пошлины» для технологического сектора, который затронет iPhone, полупроводники и другие ключевые продукты.

Трамп в своем посте на Truth Social подтвердил, что администрация изучает всю цепочку поставок электроники. Новые тарифы могут оказаться ниже 125%, но выше текущих 20%. Это вынудит компании пересматривать логистику. Apple уже наращивает производство во Вьетнаме и Индии, но пока эти мощности не сравнятся с китайскими.

Ограниченные партии MacBook Air M4 и Mac Studio M3 Ultra, собранные во Вьетнаме, — лишь первые шаги. Полный уход от китайской зависимости потребует времени и инвестиций. А пока технологическим гигантам остается ждать — уже скоро станет ясно, насколько болезненными окажутся новые правила игры.