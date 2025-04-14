Lexus работает над новым трехрядным электрическим внедорожником, который может появиться в 2025 году. Модели TZ450e и TZ550e будут использовать платформу, схожую с Toyota bZ5X, и предложат альтернативу Kia EV9.

Lexus постепенно расширяет линейку электромобилей, и следующим шагом может стать полноразмерный внедорожник с тремя рядами сидений. Модель, вероятно, получит название TZ и будет использовать платформу, аналогичную Toyota bZ5X. В 2023 году компания зарегистрировала товарные знаки TZ450e и TZ550e, что указывает на как минимум две версии с разной мощностью.

Дизайн нового электромобиля может взять за основу концепт Electrified SUV, представленный в 2021 году. Визуализация, созданная независимым дизайнером, показывает более сдержанный облик с традиционными дверными ручками и зеркалами вместо концептуальных решений. Передняя часть сохранит фирменную решетку Lexus, но с адаптированными фарами, а задние фонари станут компактнее.

Технические детали пока не раскрыты, но логично предположить, что TZ получит батарею большей емкости, чем у компактного RZ. Младшая версия может использовать модуль на 77 кВт·ч, а старшая — около 100 кВт·ч, как у Kia EV9. Двухмоторная TZ550e, вероятно, разгонится до 100 км/ч за 4,5–5 секунд, но запас хода в таком случае составит не более 450–500 км.

Lexus не исключает и появления версии F Sport с повышенной мощностью — по аналогии с RZ550e (402 л.с.). Однако приоритетом для трехрядного электромобиля станет не динамика, а практичность и запас хода.