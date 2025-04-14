Великобритания планирует сократить финансирование международной помощи, чтобы увеличить военные расходы. По оценкам Save the Children, это решение оставит 55,5 млн человек без доступа к жизненно важным ресурсам.

Правительство Великобритании намерено перераспределить бюджет, сократив финансирование программ помощи зарубежным странам. Средства пойдут на увеличение оборонных расходов — с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году. В результате поддержку потеряют около 55,5 млн человек в беднейших регионах мира.

Организация Save the Children предупреждает: сокращение помощи ударит по самым уязвимым группам населения. Женщины и дети останутся без доступа к образованию, чистой воде и медицинским услугам. Под угрозой окажутся программы планирования семьи и продовольственной безопасности.

Ранее британские власти уже снижали расходы на помощь другим странам — во время пандемии COVID-19. Тогда это объясняли временными мерами. Лейбористы, пришедшие к власти в 2024 году, обещали вернуться к прежним уровням финансирования, но теперь отказываются от этих планов.

Министр международного развития Аннелиза Доддс ушла в отставку, не согласившись с решением премьера Кира Стармера. Она заявила, что сокращение помощи нанесет удар по репутации страны и лишит миллионов людей базовых средств к существованию.