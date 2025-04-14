Эксперт по китайской экономике Артур Кребер считает, что США не смогут одержать победу в торговом противостоянии с КНР. Главные причины — отсутствие поддержки союзников, уязвимость американского рынка и адаптивность Пекина.

Америка вряд ли добьется успеха в торговой войне против Китая, считает директор по исследованиям Dragonomics Артур Кребер. В статье для Financial Times он выделил три ключевых фактора, которые сыграют против Дональда Трампа.

Во-первых, США не смогут заручиться поддержкой других стран. Многие государства, включая традиционных союзников Вашингтона, теперь воспринимают Америку как ненадежного партнера. Это лишает Белый дом возможности создать единый фронт против Пекина.

Во-вторых, Трамп уже показал слабость, отступив от первоначальных планов по тарифам. Рынки резко отреагировали на его меры, и администрации пришлось смягчить позицию. Теперь у президента меньше возможностей для давления, поскольку повторное ужесточение вызовет новую волну недовольства инвесторов.

Третья причина — устойчивость Китая. Несмотря на потерю части экспорта, Пекин может компенсировать удар за счет внутреннего спроса. Кроме того, годы ограничений помогли китайской промышленности снизить зависимость от американских технологий. Если конфликт затянется, США окажутся в менее выгодной позиции, чем их оппонент.