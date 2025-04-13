Эксперты России и Белоруссии рассматривают два варианта развития атомной энергетики в республике. Окончательное решение будет принято после тщательного анализа.

Развитие атомной энергетики остается важным направлением сотрудничества между Россией и Белоруссией. Сейчас стороны обсуждают возможные варианты строительства новых мощностей.

На рассмотрении находятся два основных сценария. Первый предусматривает расширение существующей атомной станции в Островце, где может появиться дополнительный энергоблок. Второй вариант – создание совершенно нового объекта в Могилевской области с двумя энергоблоками.

Совместная рабочая группа российских и белорусских специалистов уже провела несколько заседаний, на которых детально обсуждались технические и экономические аспекты проекта. В настоящее время белорусское Минэнерго готовит технико-экономическое обоснование, которое должно быть завершено в первой половине 2025 года. Этот документ станет основой для окончательного выбора оптимального варианта.