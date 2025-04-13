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PoZiTiv4iK
МИД России сообщил о возможных площадках для белорусской АЭС
Эксперты России и Белоруссии рассматривают два варианта развития атомной энергетики в республике. Окончательное решение будет принято после тщательного анализа.

Развитие атомной энергетики остается важным направлением сотрудничества между Россией и Белоруссией. Сейчас стороны обсуждают возможные варианты строительства новых мощностей.

На рассмотрении находятся два основных сценария. Первый предусматривает расширение существующей атомной станции в Островце, где может появиться дополнительный энергоблок. Второй вариант – создание совершенно нового объекта в Могилевской области с двумя энергоблоками.

Совместная рабочая группа российских и белорусских специалистов уже провела несколько заседаний, на которых детально обсуждались технические и экономические аспекты проекта. В настоящее время белорусское Минэнерго готовит технико-экономическое обоснование, которое должно быть завершено в первой половине 2025 года. Этот документ станет основой для окончательного выбора оптимального варианта.

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#россия #белоруссия #атомная энергетика #сотрудничество #энергоблоки
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Lublino
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22:47
да нет.я уже год как обоссываю твой типо комп.да над ним не смеялся тут ..да все ржали )))
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22:46
ну тебя порвала смотрю
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
Фонтейн
22:45
Вульва вышел из стазиса. Да ладно, признавайся, тусовался с подругой. Играли вместе в тлоу на 3050?
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
Ненавижу Пациента 3050 и Чимбала
22:45
да да да.бомж оправдывается что он бомж,не надо этого делать.просто скажи я уо и у меня нет денег .и не ори про свою кончиту которая всех рвет
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
RTX very cool
22:44
Я покупаю то что достаточно, а не для позёрства, отличный диск, до сих пор без проблем, важна только скорость чтения, а она у всех ССД одинаковая
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Ненавижу Пациента 3050 и Чимбала
22:43
мне все равно сколько в фейковом высере что использует .факт что 3050=кал.И кстати не парюсь на память -поставил 32,я же не бомж как ты с 16 гигами хватит навсегда
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
RTX very cool
22:42
Смотри сколько ОЗУ то там на 6600 используется, вот говнина то кривая амудешная
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