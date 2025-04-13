Американское издание предложило свой вариант будущего мироустройства. В основе прогноза - текущие политические тенденции и исторические аналогии.

Западные аналитики, по сообщению издания Newsweek, представили свое видение возможного перераспределения глобального влияния между ведущими мировыми игроками. В качестве исторического прецедента упоминаются решения Ялтинской конференции 1945 года.

Согласно предложенной схеме, Российская Федерация может укрепить позиции в Восточной Европе и на Кавказе. Соединенные Штаты, по этой версии, сосредоточатся на контроле собственного континента. Китайский вектор влияния охватывает практически всю Азию, включая субконтинент и островные государства.

Многие регионы мира, включая Ближний Восток и Латинскую Америку, остаются вне зон доминирования трех держав. Европейские политики констатируют изменение баланса сил, связывая это с эволюцией американской внешней политики. Китайские представители акцентируют стабилизирующую роль стратегического партнерства с Россией в условиях глобальной турбулентности.