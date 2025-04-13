Kawasaki разработала необычный транспорт – мотоцикл Corleo с четырьмя механическими ногами. Устройство работает на водороде и способно передвигаться по самому сложному рельефу.

Японская компания Kawasaki, известная своими мотоциклами и техникой, представила необычную разработку – гибрид мотоцикла и робота. Концепт получил название Corleo и кардинально отличается от традиционных транспортных средств.

Вместо привычных колес у Corleo четыре механические ноги с копытообразными наконечниками, покрытыми резиной. Такая конструкция позволяет аппарату передвигаться по сложной местности – ходить, бегать и даже прыгать, подобно крупному животному. Движение осуществляется за счет 150-кубового водородного двигателя, преобразующего энергию в электричество для привода конечностей.

Управление осуществляется через руль-вожжи и стремена, оснащенные датчиками. Система анализирует перемещение веса водителя и соответствующим образом корректирует движение ног. Производитель утверждает, что даже новички смогут преодолевать препятствия, для прохождения которых на обычном внедорожном мотоцикле требуется большой опыт.





Особенностью концепта стала система ночной навигации - вместо фар Corleo проецирует информацию о маршруте прямо на поверхность перед собой. Презентация устройства запланирована на выставке Japan International Expo 2025, однако в серийное производство эта модель вряд ли поступит – она создана скорее для демонстрации водородных технологий Kawasaki.