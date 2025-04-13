Новый защищенный смартфон Ulefone Armor 30 Pro доказал свою прочность в серии жестких испытаний. Устройство выдержало сверление, заморозку до -30°C и даже переезд 2,3-тонного автомобиля.

Производители защищенных смартфонов часто заявляют о прочности своих устройств, но редко демонстрируют их в действии. Ulefone решила не ограничиваться словами и показала, на что способен ее новый Armor 30 Pro.





Компания опубликовала три видео, где смартфон подвергали серии экстремальных испытаний. Устройство использовали как молоток и щипцы для орехов, сверлили дрелью и замораживали при -30°C. После этого ледяной блок с телефоном внутри разбивали, а затем по нему проезжали 2,3-тонным автомобилем. Несмотря на это, Armor 30 Pro остался работоспособным.





Гаджет оснащен двумя дисплеями с защитным стеклом Gorilla Glass 5 и бронированным корпусом. Производитель оснастил его мощным процессором, 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 12800 мАч с поддержкой быстрой зарядки.



