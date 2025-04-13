Вопросы энергетической безопасности Приднестровья занимают особое место в повестке российских ведомств. Регион, исторически связанный с Россией, требует особого подхода в условиях изменяющейся геополитической обстановки.
Как сообщил представитель МИД РФ Алексей Полищук, российские специалисты уже разработали эффективные схемы газоснабжения, которые позволили нормализовать ситуацию. Сейчас ведется работа по созданию долгосрочных механизмов поставок энергоресурсов.
Сложности возникли после изменений в схеме транзита газа через Украину и позиции Молдавии по вопросу задолженности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают необходимость учитывать интересы проживающих в регионе российских граждан при поиске решений.