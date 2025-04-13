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NYT: Данные Маска о мошенничестве не соответствуют действительности
Илон Маск заявил, что его команда обнаружила десятки тысяч поддельных заявлений на пособие по безработице, включая требования от "людей", родившихся в будущем. New York Times утверждает, что эти данные оказались частью системы учета мошенничества, созданной еще во время пандемии.

New York Times сообщило сегодня, что во время проверки системы выплат пособий по безработице команда Илона Маска обнаружила необычные записи: заявления от лиц старше 115 лет, младше 5 лет и даже с датами рождения в будущем. Маск назвал это доказательством масштабного мошенничества, но реальность оказалась сложнее.  

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Эти записи — не свидетельство того, что государство выплачивало деньги несуществующим людям. Они были созданы специально для учета случаев мошенничества, чтобы отделить их от реальных заявителей. Такой подход использовали еще с 2020 года, когда из-за пандемии резко выросло число мошеннических схем с украденными личными данными.  

Министерство труда США тогда рекомендовало штатам фиксировать подозрительные заявки как "псевдозаписи" — с заведомо ложными данными, чтобы не смешивать их с легитимными обращениями. Это позволяло сохранить конфиденциальность жертв кражи личных данных и при этом вести статистику мошенничеств.  

Однако Маск и его команда, судя по всему, интерпретировали эти записи как новые случаи обмана. Его заявление повторяет ошибку, которую уже совершали другие: в 2023 году генеральный инспектор Министерства труда также обратил внимание на "неправдоподобные" заявки, но позже выяснилось, что это были как раз те самые служебные отметки.  

Эксперты по соцобеспечению отмечают, что проблема не в том, что власти "пропустили" мошенничество, а в том, что борьба с ним требует постоянного финансирования и модернизации систем. Во время пандемии Конгресс США и администрация Трампа сознательно упростили доступ к пособиям, чтобы быстрее помочь людям, — это привело к всплеску злоупотреблений, но также спасло экономику от коллапса.  

Сейчас власти штатов активно борются с обманными схемами, выявляя и отсеивая поддельные заявления на пособия, но, как отмечают в Министерстве труда США, некорректная интерпретация данных только мешает этой работе. New York Times приводит в пример власти Иллинойса, которые заявили, что их система учета мошенничества давно известна и проверена, а заявления команды Маска вводят общественность в заблуждение.  

#сша #илон маск #мошенничество #пособия по безработице #псевдозаписи
Источник: nytimes.com
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